موعد طرح فيلم «ليلة العيد» لـ يسرا بالسينمات

أعلن المنتج أحمد السبكي، طرح فيلم «ليلة العيد»، بدور العرض السينمائية، بموسم أفلام منتصف العام، حيث حدد موعد عرضه ليوافق 25 يناير الجاري.

موعد طرح الفيلم

وطرح بوستر الفيلم وتتصدره الفنانة يسرا، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلًا: «انتظروا النجمة الكبيرة يسرا في فيلم ليلة العيد يوم 25 يناير بجميع السينمات».

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها «زواج القاصرات» و«ختان الإناث»، وغيرها، خاصة فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل، ، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، اخراج سامح عبدالعزيز.