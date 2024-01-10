أمين الفتوى: النقاب ليس فرضا ويمكن خلعه دون سبب

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ارتداء النقاب ليس فرضا، ويمكن خلعه إذا أرادت المرأة ذلك، أو سبب ارتداؤه أي مشكلات صحية، مثل حساسية الجيوب الأنفية، ولا إثم عليها في هذا الأمر.

النقاب ليس فرضا على المرأة المسلمة

وأضاف أمين الفتوى ببرنامج «فتاوى الناس»، عبر شاشة «الناس»، أنه لا حرج في عدم ارتداء المرأة للنقاب، إذ أنه ليس فرضا على المرأة المسلمة، ولا معصية لها إذا خلعته، حتى إذا ارتدته لفترة طويلة من الزمن، بحسب جمهور الفقهاء.

يمكن خلع النقاب دون سبب

وتابع أنه يمكن خلع النقاب دون سبب، ولا حرج في هذا الأمر، دون أي ذنب أو مشكلة.