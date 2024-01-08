المكتب الفني لمهرجان أسوان لأفلام المرأة يواصل التحضير لدورته الثامنة

أوشك المكتب الفني لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على الانتهاء من تفاصيل أغلب برامج أفلام دورته الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلي 25 أبريل المقبل.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ويتولي رئاسة المكتب الفني المبرمجة صفاء مراد، ويضم في عضويته الناقدة أمل مجدي والناقدة رولا عادل، وبدأ العمل لتحضير الدورة الثامنة قبل 4 أشهر تم خلالها مشاهدة عددًا كبيرًا من الأفلام الطويلة والقصيرة التي تمثل جميع قارات العالم.

محطات في حياة المبرمجة صفاء مراد

وتمتلك المبرمجة صفاء مراد خبرة في مجال برمجة الأفلام في العديد من المهرجانات السينمائية، إذ تخرجت في كلية الآداب قسم الدراسات اليونانية واللاتينية، ثم حصلت على ماجستير الترجمة في اللغة الإنجليزية ودبلوم النقد الفني، كما اجتازت العديد من ورش النقد السينمائي ولها بعض المقالات النقدية، شاركت كمساعد مخرج في عدد من الأفلام القصيرة وتأسيس وحدة دعم أفلام الشباب، كما شاركت في تأسيس ملتقى رؤية لأفلام الشباب بالمركز القومي للسينما.

أما الناقدة أمل مجدي، فتخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة، ثم حصلت على دبلوم في النقد السينمائي من جامعة عين شمس، ولها كتابات في العديد من المواقع الإلكترونية والمطبوعات.