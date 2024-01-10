رئيس جامعة القناة: مراقبة مشددة لامتحانات الترم الأول وإجراءات رادعة للمٌخالفين

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تتم تحت مراقبة مشددة في جميع الكليات لضمان حصول كل طالب على حقه، إلى جانب وجود إجراءات رادعة للمخالفين.

وأضاف رئيس جامعة القناة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تنتهي بحد أقصى 24 يناير الجاري، لتبدأ أجازة منتصف العام الجامعي لمدة 15 يومًا متواصلة، مشيرا إلى أن الامتحانات تنتظم بالكليات، بعد يومين من التوقف بمناسبة أعياد الميلاد.

وتفقد الدكتور ناصر مندور الامتحانية بالكليات، داخل 16 كلية ومعهد، ضمت كليات التربية الرياضية، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والعلاج الطبيعي، والألسن، والسياحة والفنادق، التجارة، التربية، الهندسة، الحاسبات، التمريض، الطب البيطري، العلوم، الصيدلة، الآداب والعلوم الإنسانية، الزراعة، المعهد الفني للتمريض.

افتتاح العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي قريبا

وأكد الدكتور ناصر مندور، افتتاح مجمع العيادات الخارجية في كلية العلاج الطبيعي قريبا، فور الانتهاء من تجهيزه ليكون إضافة جديدة لكليات الطب في الجامعة.

ويؤدي الامتحانات بكلية التربية الرياضية هذا العام 1753 طالبا وطالبة، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية 393 طالبا وطالبة، وبالعلاج الطبيعي 137 طالب وطالبة، أما كلية الألسن فيؤدي بها الامتحانات 1948 طالبا وطالبة، و1855 طالب وطالبة بكلية السياحة والفنادق.

ويؤدي الامتحانات 7258 طالبا وطالبة بكلية التجارة، بينما يؤدي 4308 طلبة وطالبة الامتحانات بكلية التربية، و2466 طالب وطالبة بكلية الهندسة، و1929 طالب وطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات، و2348 طالب وطالباة بكلية التمريض، و1480 طالب وطالباة بكلية الطب البيطري، و1213 طالب وطالبة بكلية العلوم، و7379 طالبا وطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، و2289 طالب وطالبة بكلية الزراعة، و3764 طالب وطالبة، بالمعهد الفني للتمريض.