بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن قبل حلول شهر رمضان 2024

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية، إن الأسواق المصرية تشهد الفترة الحالية وفرة في المعروض من الدواجن مما أدى إلى وقف استيراد الدواجن البرازيلية المجمدة التي أعلنت الحكومة المصرية قبل حلول شهر رمضان العام الماضي 2023 بدء استيرادها وبيعها في الأسواق المصرية بأسعار مخفضة.

أسباب وفرة المعروض من الدواجن

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السبب الرئيسي وراء وفرة المعروض من الدواجن يرجع إلى زيادة الإنتاج المصري مما ساهم في إقامة التوازن القائم بين العرض والطلب التي تشهده الأسواق المحلية الفترة الحالية في ظل أن أسعار الدواجن تختلف حسب المحافظة والمنطقة، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن في مصر مع حلول شهر رمضان 2024 لم تشهد أي زيادات بل سوف تسجل الأسعار استقرارا ملحوظا نتيجة تمتع الدولة المصرية بالاكتفاء الذاتي من الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وتابع أن سعر كيلو الدواجن البيضاء يبلغ اليوم في المزرعة 68 جنيها فيما تصل للمستهلك بسعر 78 جنيها، أما سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة يصل إلى 100 جنيه وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 120 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو البانية اليوم ما بين 180 و185 جنيها.