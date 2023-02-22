أسعار الدجاج المجمد وأماكن بيعها بالمحافظات بعد طرحها في الأسواق

أسعار الدجاج المجمد اليوم، وأماكن بيعها، ذلك السؤال الذي طرحه الآلاف من الأهالي في جميع المحافظات، لرغبتهم في شراء الدواجن المجمدة خصوصًا ضمن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان 2023، نظرًا لرخص أسعارها رغم جودتها مقارنةً بأسعار الدواجن الطازجة في المحال التجارية.

وتتنوع أحجام وأسعار الدجاج المجمد، حيث تبدأ أسعارها من 65 جنيهًا للكيلو، وتنتشر في مختلف المنافذ الحكومية ومعارض أهلا رمضان 2023 بجميع المحافظات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ المجمدة اليوم، وأماكن تواجدها في جميع المحافظات، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الدجاج المجمد اليوم

وكشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في بيان صحفي، أنّ الدولة اتجهت لاستيراد كميات ضخمة من الدواجن المجمدة المستوردة، لسد احتياجات المواطنين من الدواجن، موضحًا أنّ أسعار الدجاج المجمد تبدأ من 65 جنيهًا للكيلو الواحد، وتصل حتى 90 جنيهًا حسب النوع والوزن.

قائمة أسعار الفراخ المجمدة

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة التموين، والغرفة التجارية، فإنّ أسعار الفراخ المجمدة المحلية والمستوردة في مختلف المنافذ الحكومية ومعارض أهلا رمضان جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ المجمدة المحلية: 65 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدجاج المجمد المستورد وزن كيلو ونص: 95 جنيهًا.

أسعار الفراخ المستوردة وزن 1100 جرامًا: 71.5 جنيهًا.

أسعار الدجاج المجمد البرازيلي اليوم وزن 1200 جرامًا: 78 جنيهًا.

أسعار الدجاج المجمد البرازيلي 1300 جرامًا: 90 جنيهًا.

عرض دجاجتين وزن 1600 جرامًا بمعارض أهلا رمضان: 75 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم بمنافذ التموين: 120 جنيهًا.

سعر الأوراك المجمدة: يتراوح بين 60 وحتى 65 جنيهًا للكيلو.

سعر البانيه وزن 900 جرامًا: 60 جنيهًا.

أماكن بيع الفراخ المجمدة بالمحافظات

وطرحت وزارة التموين، فراخ برازيلي مجمدة "مستوردة" في مختلف المنافذ التابعة لها، بأسعار مخفضة، حيث تصل قيمة التخفيضات إلى نحو 35% مقارنةً بأسعار الدجاج المجمد بالسوبر ماركت والهايبرات، موضحةً أماكن بيع الفراخ المجمدة في الأماكن التالية:

المجمعات الاستهلاكية

منافذ بيع وزارة التموين

جميع فروع معارض أهلا رمضان

مواصفات الدجاج البرازيلي المستورد

وكشفت شعبة الدواجن في بيان لها، أنّ وزارة التموين تستورد الدواجن من الدول بعدما يتم التأكد من خلوها من أيّه أمراض أو فيروسات تصيب الدجاج، فضلًا عن تحليل تلك الدواجن والتأكد من صلاحيتها وخلوها من الأمراض، فضلًا عن ذبحها وفقًا للشريعة الإسلامية.