بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تتراجع

أعلنت بورصة الدواجن، اليوم، أسعار الفراخ البيضاء، ليسجل سعر الكيلو في الأسواق المحلية 68 جنيهًا بالمزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 74 جنيهًا للكيلو مقارنة مع 75 جنيهًا للكيلو أسعار أمس، وفقًا لأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن، اليوم، وسعر كليو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 9-1-2024.

بورصة الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 74 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وفقًا لأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

يباع سعر كيلو الفراخ البيضاء بـ68 جنيها في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بنحو 74 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 9-1-2024 نحو 100 جنيه في المزرعة، وتباع للمستهلكين بمتوسط سعر 111 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

وبلغت أسعار الفراخ الساسو الحمراء، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-1-2024 نحو 72 جنيهًا في المزرعة، ليصل سعر الكيلو إلى المستهلك بنحو 80 جنيهًا.