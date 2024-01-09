رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 9-1-2024.. انخفضت 3 جنيهات

كتب:

محمد سيف
01:33 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 9-1-2024 بقيمة 3 جنيهات للكيلو خلال التعاملات الصباحية، إذ سجلت  62 جنيهًا في المزرعة، مقارنة بأسعار أمس 65 جنيهًا، وفق بورصة الدواجن.

وتباع أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم الثلاثاء 9-1-2024 بـ67 جنيهًا، وفقًا لأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-1-2024، وهي كالتالي:

- أسعار الفراخ البيضاء 62 جنيها في بورصة الدواجن مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ  سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-1-2024 نحو 100 جنيه في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 111 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

وبلغت أسعار الفراخ الساسو« الحمراء» خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-1-2024 نحو 72 جنيهًا في أرض المزارع، فيما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك ما بين 80 جنيهًا للكيلو.

اقرأ المزيد:

استقرار أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 5-1-2024

أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 8-1-2024

انخفاض اسعار الدواجن اليوم.. «الشعبة» توضح السبب

اسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم.. «استقرار ملحوظ»
بقلم محمد سيف