تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 9-1-2024.. انخفضت 3 جنيهات
كتب:
محمد سيف
01:33 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
أسعار الدواجن
تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 9-1-2024 بقيمة 3 جنيهات للكيلو خلال التعاملات الصباحية، إذ سجلت 62 جنيهًا في المزرعة، مقارنة بأسعار أمس 65 جنيهًا، وفق بورصة الدواجن.
وتباع أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم الثلاثاء 9-1-2024 بـ67 جنيهًا، وفقًا لأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وبورصة الدواجن.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
ترصد «الوطن» أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-1-2024، وهي كالتالي:
- أسعار الفراخ البيضاء 62 جنيها في بورصة الدواجن مقارنة بأسعار أمس.
أسعار الفراخ البلدي اليوم
وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-1-2024 نحو 100 جنيه في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 111 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفراخ الساسو
وبلغت أسعار الفراخ الساسو« الحمراء» خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-1-2024 نحو 72 جنيهًا في أرض المزارع، فيما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك ما بين 80 جنيهًا للكيلو.