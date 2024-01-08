«حماة الوطن» بمطروح يطلق مسابقة أفضل بلكونة خضراء في مصر (صور)

أعلن النائب عيسى أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن إطلاق مسابقة «اتحضر للأخضر» في رمضان، لاختيار أجمل بلكونة خضراء في مصر، ضمن مبادرة الزراعة المنزلية للأسطح والبلكونات للمرأة المطروحية، تحت إشراف الدكتورة راندا مصطفى أمين المرأة المركزية لحزب حماة الوطن، في ظل حرص حزب حماة الوطن بمطروح على تعزيز مكانة المرأة في الجمهورية الجديدة لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

اختيار أجمل بلكونة خضراء

وقال النائب عيسى أبو تمر إنه سيتم تقييم المشاركين في مسابقة اتحضر للأخضر في رمضان لاختيار أجمل بلكونة خضراء مزروع بها الخضروات الورقية، مثل الجرجير والبقدونس وزراعة البصل الأخضر وغيرها، ولا يشترط مساحة للبلكونة بقدر ما يشترط الروح الجمالية.

جائزة 5 آلاف جنيه

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن أمانة المرأة المركزية ستدعم المشاركين في المسابقة لوجستيا من خلال الإمداد بالبذور والدعم الفني، وسيبدأ تقييم البلكونات في 21 مارس بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم، علما بأن الفائزين الثلاثة في المسابقة من الممكن أن يدخلوا في تقييم آخر على مستوى الجمهورية من خلال الأمانة المركزية بالقاهرة، وقيمة الجائزة 5 آلاف جنيه، كما يمكن اشتراك الأطفال في المسابقة، لإضفاء وتشجيع روح الجمال لديهم.