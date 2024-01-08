حماة الوطن يدشن وحدة حزبية جديدة بالأقصر.. ويكرم كوادر الصعيد

دشنت أمانة محافظة الأقصر بحزب حماة الوطن، وحدة حزبية جديدة لأمانة المدامود قبلي، بحضور قيادات حزب حماة الوطن بالأقصر، وحضور القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ويأتي ذلك استمرارا لخطط حزب حماة الوطن بالتوسع والانتشار والتواجد بكافة ربوع الجمهورية.

كما أقامت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة قنا احتفالا بمركز قوص؛ لتكريم عدد من الكوادر الحزبية المشاركين في الانتخابات الرئاسية، بعد نجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 2024، وحضر الاحتفالية كوادر مركز قوص وبعض المراكز المجاورة، كما شهد التكريم منح المتميزين شهادات شكر وتقدير.

تكريم كوادر جنوب سيناء

واحتفلت أمانة حماة الوطن بمحافظة جنوب سيناء بإنجازاتها على مدار عام 2023 والتى توجت بالمشاركة المشرفة في الانتخابات الرئاسية لتكريم بعضا من الكوادر الحزبية المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية وتوعية المواطنين، بعد نجاح الاستحقاق الانتخابي الأخير.

الأمانة العامة بالعاصمة

وقد عقدت أمانة محافظة القاهرة لقاءا موسعا مع أعضائها في مقر الأمانة العامة بالعاصمة، لاستعراض ملامح خطة 2024 وتكريم العناصر المتميزة من الأعضاء والكوادر على مدار عام 2023.