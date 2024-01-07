أمين «حماة الوطن»: زيارة الكنائس وتهنئة الأقباط ترسخ مفهوم المواطنة

توجه وفد من حزب حماه الوطن برئاسة النائب اللواء طارق نصير أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

زيارة الكنائس وتهنئة الإخوة الأقباط

قال اللواء طارق نصير، إن زيارة الكنائس وتهنئة الإخوة الأقباط بأعيادهم المقدسة، يأتي تأكيدا على ترسيخ مفهوم المواطنة، التي دائما يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مواجهة التحديات

وأكد اللواء طارق نصير، أن المصريين جميعا نسيج واحد مرتبطين بتاريخ مصر وحضارتها على مر التاريخ، وهم يدا واحدة في مواجهة الشدائد والمحن.

وجدد «نصير» دعوته للشعب المصري بكل طوائفه، للوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة، لمواجهة التحديات التي تواجه مصرنا الحبيبة، لكي تبقى رائدة بتربط وتماسك كل أطيافها.