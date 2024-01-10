امتحان الصف الثاني الثانوي الترم الأول بمحافظة الدقهلية.. تنطلق 13 يناير

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عن تغيير موعد الصف الثاني د الثانوي الترم الأول ليكون السبت 13 يناير ويستمر لمدة أسبوعين.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بالدقهلية

وأشار «شعبان»، إلى أن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول بمحافظة الدقهلية يوم السبت 13 يناير حتي الأربعاء 24 يناير جاء كالآتي:

- السب 13 يناير لمادة اللغة العربية

- الاثنين لمادة الكيمياء ومادة علم النفس والاجتماع

- يوم الأربعاء 17 يناير مادة الرياضة البحتة ومادة الأحياء ومادة الفلسفة والمنطق

- الأحد 21 يناير لمادة الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية

- الثلاثاء 23 يناير لمادة اللغة الأجنبية الأولي

- الأربعاء 24 يناير لمادة تطبيقات الرياضيات ومادة الجغرافيا

نظام امتحانات الصف الثاني الثانوي بالدقهلية

وأكد أنه تم تحديد نظام الامتحانات للصف الثاني الثانوي، إذ يجري أداء الامتحانات إلكتروني في الترم الأول بعد تدريب الطلاب على استعمال التابلت.