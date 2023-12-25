جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي في السويس

أصدرت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف الثاني الثانوي في السويس للمدارس الرسمية والخاصة واللغات، إذ تنطلق الامتحانات يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الثاني الثانوي في السويس

حددت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 الصف الثاني الثانوي في السويس للمدارس الرسمية ومدارس اللغات، الثلاثاء 9 يناير، على أن تجرى الامتحانات في التاسعة صباحاً، وفقاً للضوابط الموضوعة من مديرية التربية والتعليم بالسويس على النحو التالي:

امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع

الثلاثاء 9 يناير: فترة أولى مادة المواطنة وحقوق الإنسان لمدة ساعة ونصف، والفترة الثانية مادة الكمبيوتر والتكنولوجيا مدة اللجنة ساعة ونصف أيضاً.

الأربعاء 10 يناير: التربية الدينية فترة أولى لمدة ساعة واحدة، وفترة ثانية مادة تكنولوجيا زراعة وصناعة ومدة اللجنة ساعة.

امتحانات المواد التي تضاف إلى المجموع للصف الثاني الثانوي

السبت 13 يناير: لغة عربية لمدة 3 ساعات فترة أولى واللغة الأجنبية الثانية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

الاثنين 15 يناير: فترة أولى لغة أجنية أولى مدة اللجنة 3 ساعات ونصف وفترة ثانية، الأحياء لمدة ساعتين والفلسفة وفترة ثالثة المنطق مدة اللجنة ساعتين.

الأربعاء 17 يناير: فترة أولى تطبيقات رياضية لمدة ساعة ونصف الجغرافيا فترة ثانية لمدة ساعتين.

الأحد21 يناير: فترة أولى الجبر والتفاضل وحساب المثلثات مدة اللجنة ثلاث ساعات، وفترة ثانية الكيمياء لمدة ساعتين، وفترة ثالثة التاريخ لمدة ساعتين ونصف.

الثلاثاء 23 يناير: الفيزياء مدة اللجنة ساعتان، علم النفس والاجتماع جغرافيا.

وجاء في إعلان مديرية التربية والتعليم بالسويس أن امتحان مادة التربية العسكرية يعقد يوم 2 يناير الصف الأول في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويوم 4 يناير تدري الامتحانات للصف الثالث

وتضمن بيان مديرية التربية والتعليم أن الورقة الامتحانية تشمل أسئلة اختيار من متعددة بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% يجيب عليها الطالب ورقيا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيا، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على أعداد الجداول وإجراء الامتحانات ومتابعة تنفيذها واعتماد النتيجة بعد مراجعة التوجيه.