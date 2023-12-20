جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بمحافظة القليوبية «نظري وعملي»

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول، والمقرر أن تنطلق يوم 14 يناير 2024 وتنتهي في 23 من نفس الشهر، وتسبقها امتحانات للمواد العملية يومي 3 و 9 يناير المقبل.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالقليوبية

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بمحافظة القليوبية «الترم الأول» لمدارس التعليم العام والرياضي والرسمي للغات ينطلق في فترة الامتحانات من الساعة 8 ونصف صباحًا كالتالي:

الأحد 14 يناير 2024: اللغة العربية 3 ساعات

الاثنين 15 يناير 2024: تطبيقات الرياضيات ساعتان ونصف

الجغرافيا ساعتان

الثلاثاء 16 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى 3 ساعات

الاربعاء 17 يناير 2024: اللغة الأجنبية الثانية ساعة ونصف

الخميس 18 يناير 2024: الفيزياء ساعتان

التاريخ ساعتان

الاحد 21 يناير 2024: الكيمياء ساعتان

علم النفس والاجتماع ساعتان

الاثنين 22 يناير 2024: الأحياء ساعتان

الفلسفة ساعتان

الثلاثاء 23 يناير 2024: جبر وافضل وحساب مثلثات 3 ساعات

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العملي بالقليوبية

أضافت وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن» أنه من المقرر وفق جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بمحافظة القليوبية أن تبدأ امتحانات المواد التي لاتضاف للمجموع لمدارس التعليم العام والرياضي والرسمي للغات يوم 3 يناير كالتالي:

الأربعاء 3 يناير 2024: التربية الدينية ساعة تبدأ من الساعة 8 ونصف صباحا

مادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية نظري ساعتان من الساعة 10 ونصف صباحا

مادة التربية العسكرية نظري للمدارس العسكرية ساعة من الساعة 10 ونصف صباحا

اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع ورقة أولى بمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات ساعة ونصف من الساعة 10 ونصف صباحا

اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع ورقة ثانية بمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات ساعة ونصف من الساعة 12 ونصف ظهرًا

الثلاثاء 9 يناير 2024: تنطلق الساعة 8 ونصف صباحا كالتالي:

المواطنة وحقوق الإنسان ساعة من الساعة 8 ونصف صباحا

تكنولوجيا الصناعة ساعة من 10 ونصف صباحا

تكنولوجيا الزراعة ساعة من 10 ونصف صباحا

تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات ساعة من 10 ونصف صباحا

الحاسب الآلي نظري ساعة من الساعة 12 ظهرا

على أن يجري يوم الاثنين 1 يناير 2024 امتحانات:

- امتحان مادة امتحان التربية المهنية «عملي» من الساعة 8 ونصف صباحا إلى حين انتهاء الامتحان.

- امتحان مادة التربية الرياضية «عملي» من الساعة 8 ونصف إلى حين انتهاء الامتحان

- امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال عملي من الساعة 8 ونصف إلى حين انتهاء الامتحان

- امتحان مادة التربية العسكرية عملي من الساعة 11 صباحا إلى حين انتهاء الامتحان

- الأنشطة التربوية عملي من الساعة 8 ونصف صباحا إلى حين انتهاء الامتحان وتجري الامتحانات بنظام الشفوي.