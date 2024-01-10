عماد الدين حسين: مصر أفسدت المخطط الإسرائيلي الذي استهدف تصفية القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها العالم، لن يتمكن شخص أو جهة من تشويه الموقف المصري، حيث أن الموقف المصري العروبي والوطني منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة له قوى، رغم وجود الكثير من الأعداء الكارهين.

إسرائيل وراء الشائعات والدعايا السوداء ضد الدولة المصرية

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر لعبت الدور المهم في إفساد المخطط الإسرائيلي الذي كان يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل وراء الإشاعات التي يتم نشرها، كونهم خبراء بالدعايا السوداء.

أصوات تحاول التقليل من الدور المصري

وأردف الكاتب الصحفي، أن هناك بعض العرب وبعض الأصوات المصرية التي تحاول أن تقل من الموقف المصري، مشيرا إلى وجود بعض البسطاء من «السذج» الذين يتبنون هذه المواقف.