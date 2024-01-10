عضو بـ«النواب»: مصر تبذل جهدا كبيرا تجاه القضية الفلسطينية

أكد النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، أهمية القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، لبحث التطورات في غزة والضفة الغربية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأزمة بحاجة إلى اجتماعات مستمرة لصعوبة الوضع الراهن وتأزم الأوضاع، وتعنت المجتمع الدولي في حل الأزمة وترك الاطفال والنساء والشيوخ فريسة لقتلهم دون أي ذنب، وهذا المخطط معروف ما ورائه وما الهدف منه، ولكننا لن نخضع لمخطط التهجير القسري ولن نقبله.

القمة الثلاثية

وأشار إلى أن مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهدا كبيرا لوقف إطلاق النار في المقام الأول، ومن بعدها ايجاد حل قاطع وجذري لحل دائم بفصل الدولتين، ما يضمن الاستقرار والأمن والأمان لجموع الشعب الفلسطيني.

القضية الفلسطينية

وتعقد قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم في مدينة العقبة بجنوب الأردن، لبحث الوضع في قطاع غزة، ومناقشة العديد من القضايا الشائكة على رأسها سبل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب المستمرة، وطرح في المباحثات الأخيرة التي أجريت خلال جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمنطقة.