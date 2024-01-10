رفع 540 طن مخلفات وقمامة من شوارع الإسماعيلية

شهدت قرى محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة اليوم الأربعاء، لربع كميات من المخلفات الصلبة والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وبعض الميادين ضمن الحملة المبكرة التي انطلقت خلال الأيام الماضية.

حملات مكبرة لإزالة مخالفات القمامة من الشوارع

وتمكنت الحملة في مركز الإسماعيلية من رفع 64 طن قمامة ومخلفات، ومواد صلبة من نطاق قرية الحجاز ومدينة المستقبل، إلى جانب إصلاح وصيانة 28 عمودا من أعمدة الإنارة العامة بنطاق قرى مدينة المستقبل.

وتمكنت حملة أخرى من تفريغ صناديق القمامة وكنس ورفع الأتربة ومخلفات قص الأشجار بحمولة تقدر بـ 129 طنا بمناطق حي الجامعة القديمة، وحي الأسرة وحي الإسراء، والمحطة الجديدة وشارع سوريا وطريق البلاجات ومنطقة البهتيني وكباري تحيا مصر وشارع محمد علي.

كما نجحت إدارة تحسين البيئة في مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية من رفع 192 طنا من القمامة من قرى أبوسلطان، وهويس سرابيوم، فنارة، سرابيوم، و كسفريت، بجانب تسوية وتمهيد الطرق الداخلية للسوق الأسبوعي في قرية سرابيوم.

إزالة 61 طن في القنطرة غرب بالإسماعيلية

وتمكنت حملة مكبرة في مركز ومدينة القنطرة غرب من رفع 61 طنا من القمامة وذلك من مدينة القنطرة غرب وقرية الرياح، كما تم صيانة 16 كشافات إنارة، فيما تمكنت من رفع 94 طن قمامة ومخلفات من شارع المعاهدة، الصناديق الموجودة بالشوارع الفرعية، وأمام المدارس.