تجهيز دفعة جديدة من كرتونة «تكافل وكرامة» لتوزيعها على الأسر الملتزمة بالفحص الطبي

تجهز وزارة التضامن دفعة جديدة من كرتونة «تكافل وكرامة»، والتي توزع على الملتزمين بإجراء الرعاية والفحص الطبي المستمر للأطفال تحت سن 5 سنوات، من أجل مواجهة سوء التغذية للأطفال، في إطار دورها المُهم.

وقالت مصادر في وزارة التضامن في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر توزيع دفعات متتالية على القوائم التي تعدها مديريات التضامن بالمحافظات للأسر الملتزمة باستمرار الفحص الطبي لأبنائهم.

محتويات كرتونة تكافل وكرامة

وتحتوي كرتونة تكافل وكرامة على مجموعة من الأغذية عالية الجودة، وما ترصده «الوطن» في التقرير التالي، محتويات كرتونة تكافل وكرامة، وفق ما حددته وزارة التضامن الاجتماعي:

- الفول المدمس

- التمر الجاف

- اللحم المعلب

- الفاصوليا البيضاء

- الأرز والمكرونة

- زيت الطعام والصلصة

- السكر والجبن الأبيض

- الملح

وتوزع السلال الغذائية للمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية بالمحافظات، وفق بيان بأسماء وعناوين وأرقام هواتف الأسر المستحقة من مستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.