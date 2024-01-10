حملة تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار في شمال سيناء

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأقسام بالمديرية، بحضور مباحث التموين، وفريق الإغاثات والطوارئ بديوان عام المحافظة، لمواجهة ارتفاع الأسعار، وعمل تفتيشات يومية على الأسواق، بالتنسيق مع قوات الشرطة.

قال أماني رسلان وكيل وزارة التموين بشمال سيناء في بيان، أنه تم التنسيق مع مباحث التموين، والهيئات والمديريات الأخرى، لمواجهة الغلاء، والحد من ارتفاع الأسعار في بعض الأماكن.

محاضر ضد المخالفين للأسعار

وقالت «رسلان» أن كيلو السكر الأبيض يباع بسعر 27.5 جنيه في جميع المحال، وتم تسجيل محاضر تسعير لبعض التجار، في أسواق العريش وبئر العبد والشيخ زويد، للبيع بأزيد من الأسعار الرسمية.

وحذرت وكيل وزارة التموين جميع التجار من رفع الأسعار بدون أى داعٍ، مشيرة إلى أن قسم الطوارئ بالمديرية يتابع شكاوى المواطنين، والعمل على التحقيق من صحتها، ومواجهة التجار، وعمل تفتيش مفاجئ على الأسواق بجميع المناطق.

وصول السلع التموينية منافذ البيع

من جهتها أكدت مديرية التموين بشمال سيناء في بيان لها، أن المواد التموينية وصلت إلى منافذ البيع بشكل طبيعي، وأن جميع السلع متوفرة، سواء الدقيق، والزيت والسكر، والأرز والمكرونات، وأنواع الجبن، والسمن.