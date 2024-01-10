محافظ شمال سيناء يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بالعريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جيل ميشو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، والوفد المرافق له، خلال وصوله إلى مطار العريش الدولي على متن طائره خاصة، في حضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

ورحب المحافظ، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة على أرض سيناء، مؤكدًا أنه بمعاونة الأمم المتحدة تُنجز المهام المطلوبة، لافتُا إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى معبر رفح البري، عبر عن أسفه للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جهود مصر في إيصال المساعدات

وأكد المحافظ أنّ مصر تبذل جهودًا كبيرة في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإرسالها إلى قطاع غزة، وأنّ مصر تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع الأطراف كافة في وقف الحرب على قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات، وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي، حيث استقبلت المحافظة، آلاف من أطنان المساعدات الإغاثية والإنسانية، المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

استقبال 1500 مصاب فلسطيني في المستشفيات المصرية

من جهته، أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، أنّ المستشفيات المصرية استقبلت أكثر من 1500 مصاب فلسطيني منذ بداية الأحداث التي تشهدها غزة، حيث تجري المستشفيات، العمليات الجراحية وتقدم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

واستعرض لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، الجهود المصرية في استقبال المساعدات وتخزينها وإرسالها الي قطاع غزة والإجراءات المتبعة، لافتًا إلى أنّ فريق الهلال الأحمر المصري، يعمل 24 ساعة يوميًا لإنجاز ذلك.

بدوره ثمّن جيل ميشو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، الجهود المصرية في احتواء الموقف في غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع، موجهًا الشكر إلى محافظ شمال سيناء على حسن الاستقبال والجهود المبذولة في تخفيف معاناة الشعب الغزي.