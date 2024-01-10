طقس الإسكندرية غدا.. استمرار سقوط الأمطار والأمواج تتجاوز 3 أمتار

أعلنت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تفاصيل طقس الإسكندرية غدا الخميس، إذ من المتوقع أن تستمر حالة التقلبات الجوية تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى، والتي تشهد 3 عوامل جوية مؤثرة على حركة المواطنين.

تجدد سقوط أمطار الإسكندرية

وبحسب تقرير غرفة عمليات الإسكندرية، فإنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار هذه الليلة وغدا الخميس على المدينة الساحلية بدرجة متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

ويصاحب أمطار الإسكندرية غدا حالة من نشاط الرياح، إذ تصل سرعتها إلى 50-70 كم/س، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2.5-3.5) متر.

إعلان الطوارئ للتعامل مع أمطار الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار الحالية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسؤولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار المتواصلة.