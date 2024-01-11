أهالي الإسكندرية يودعون قطار أبو قير بعد تنفيذ المترو: «هيبقى ذكرى»

منذ بدء العمل في مشروع مترو الإسكندرية، تمهيدًا لإلغاء قطار أبوقير، بعد سنوات طويلة من تسييره، بدأ مواطنو عروس البحر المتوسط، في استعادة ذكرياتهم مع قطار «أبو قير»، على الرغم من حالة الفرحة والسعادة التي سادت الشارع السكندري، لتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي كانوا ينتظرونه منذ سنوات، والتقط كثيرون، الصور التذكارية لتوديع قطار الإسكندرية .

أهالي الإسكندرية: تربطنا ذكريات مع قطار أبوقير

ويقول كرم حسن، من سكان منطقة سيدي بشر بالإسكندرية، في حديثه لـ«الوطن»: «جميعنا تربطنا ذكريات كثيرة مع قطار أبو قير، ولا يوجد سكندري لم يركبه، فقد كان المواصلة المضمونة بداية من محطة مصر وصولاً إلى محطة أبو قير، ويقف فى جميع المناطق، وعلى الرغم من فرحتنا بالتطوير والبدء في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، إلا إننا نحمل ذكريات جميلة لقطار أبو قير الذي سيصبح ذكرى وتاريخ».

«أسامة»: سنحتفظ بصورنا مع قطار أبو قير

ويضيف كريم أسامة، موظف من أهالي منطقة الرمل بشرق الإسكندرية: «تعودنا منذ الصغر على ركوب قطار أبو قير للذهاب إلى أي مكان، وتربطنا به ذكريات كثيرة، ونحن سعداء بالتطوير وكنا في انتظار مشروع المترو، لكننا شعب أصيل بطبعه، وسنحتفظ بصورنا مع قطار أبو قير الذي سيغدو ذكرى، نسردها على أبنائنا وأحفادنا، وهناك من يحتفظ بصور قطار أبو قير وشكل التذكرة منذ زمن المليم».