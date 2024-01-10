منها فترة مسائية.. عناوين وفروع مكاتب الشهر العقاري في الدقهلية

يرغب الكثير من المواطنين التعرف على عناوين وفروع مكاتب الشهر العقاري في الدقهلية لاستخراج الأوراق، سواء في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية.

وتستعرض «الوطن»، أماكن الشهر العقاري في محافظة الدقهلية التي أتت على النحو التالي.

- مكتب توثيق المركبات بمنطقة المجزر الآلي بالمنصورة.

- مكتب توثيق ضواحي المنصورة بمجمع خدمات منية سندوب أعلى المسجد.

- مكتب توثيق طلخا بمنطقة المعلمين بجوار محطة المياه.

- مكتب توثيق الحصص في مجمع خدمات المواطنين بقرية الحصص بمركز شربين.

- مكتب توثيق ميت غمر بشارع المعاهدة بجوار بنزينة أبو سالم.

- مكتب توثيق استثمار جمصة بمقر هيئة الاستثمار بجمصة.

- مكتب توثيق الستاموني.

- مكتب توثيق الجمالية بمبنى مجلس المدينة بشارع البحر.

عناوين وفروع مكاتب الشهر العقاري في الدقهلية في الفترة المسائية.

- فرع توثيق السيارة المتنقلة رقم 9 أمام محكمة الأسرة بالمنصورة.

تعرف على أماكن الشهر العقاري في الدقهلية

- فرع توثيق مركبات المنصورة المكان عمارة المحكمة شارع الحرية المجزر.

- فرع توثيق نادي جزيرة الورد الرياضي مبني نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة.

- فرع توثيق أول المنصورة، شارع عبد السلام عارف بجوار سوق الجملة.

- فرع توثيق إيصالات المنصورة، في برج قصر النيل، شارع الجمهورية أمام كلية الحقوق جامعة المنصورة.

- فرع توثيق اتصالات المنصورة، في برج قصر النيل، شارع الجمهورية أمام كلية الحقوق جامعة المنصورة.

- فرع توثيق المنصورة النموذجي، شارع دليور

- فرع توثيق دكرنس، في مبني مجمع المحاكم بدكرنس، مكتب توثيق شربين، مبني المحكمة ارض غيث، مكتب توثيق تمي الأمديد، شارع الوفاء.

- فرع توثيق المنزلة، مبنى المحكمة.

- فرع توثيق الستاموني، بجوار مكتب بريد الستاموني.

- مكتب توثيق ميت غمر النموذجي، شارع المعاهد.2