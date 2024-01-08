مواعيد عمل الشهر العقاري في المحافظات.. فترتين صباحية ومسائية

تًعد مصلحة الشهر العقاري، إحدى أهم القطاعات الحكومية في مصر، وتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات للمواطنين، بينها توثيق العقود، وعمل توكيلات القضايا، والعديد من الخدمات المهمة الأخرى، ولذلك فإن مواعيد الشهر العقاري في المحافظات 2024، تأتي في مقدمة أولويات الكثير من المواطنين، حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمة.

مواعيد عمل الشهر العقاري في المحافظات 2024

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، مواعيد العمل الرسمية لجميع مكاتب الشهر العقاري في المحافظات 2024، بالإضافة إلى طريقة حجز موعد بفروع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًا.

1 ــ يعمل الشهر العقاري لمدة 6 أيام أسبوعيًا من السبت وحتى الخميس.

2 ــ مواعيد عمل الشهر العقاري في المحافظات 2024، لا تختلف من منطقة لأخرى.

3 ــ يعمل الشهي العقاري في فترتين صباحًا ومساءً، من السبت إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 2:00 مساءً، والفترة المسائية من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 7:30 مساءً، في المكاتب التي أقرتها وزارة العدل.

تطبيق إلكتروني لخدمات وزارة العدل 2024

وطورت وزارة العدل المصرية، تطبيقًا يمكن تنزيله على أجهزة الهواتف المحمولة المختلفة، ويمّكن المواطنين من الحصول على العديد من الخدمات الخاصة، سواء بوزارة العدل أو في الشهر العقاري، والتعرف على الفرع الأقرب الذي يمكن الحصول من خلاله على الخدمة المرجوة، وحجز دور بدلاً من الانتظار.