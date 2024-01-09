أماكن فروع الشهر العقاري في المحافظات.. ثابتة ومتنقلة

تنتشر فروع الشهر العقاري بمحافظة القاهرة والمحافظات، ما بين ثابتة بالمقار الرئيسية في المدن والأحياء، ومتحركة عبر سيارات تجوب المدن، ويمكن حجز الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية.

وتعمل فروع الشهر العقاري بالقاهرة والمحافظات خلال الفترتين الصباحية والمسائية التي تعمل من الساعة 5 حتى الساعة 9 مساء، لتلبية احتياجات المواطنين وفقا للوقت الذي يناسبهم.

وتنشر «الوطن» أماكن وعناوين فروع الشهر العقاري بالقاهرة والمحافظات الثابتة والمتنقلة.

فروع الشهر العقاري بالقاهرة والمحافظات.. فترة صباحية

- مكتب توثيق شهر عقاري النزهة بمبنى محكمة النزهة.

- مكتب توثيق المرج خلف محطة المترو.

- مكتب توثيق النادي الأهلي بمدينة ناصر.

- مكتب توثيق نادي بلاتنيوم.

- مكتب توثيق السيدة زينب.

- مكتب مركز بحوث الدقي.

- مأمورية شهر الأهرام بمجمع عكاشة.

- مكتب توثيق سيدي جابر بالإسكندرية.

- مكتب توثيق نادي سموحة بالإسكندرية.

- مكتب توثيق سيوة بمطروح.

- مكتب توثيق الدلنجات بمحكمة الدلنجات بالبحيرة.

- مكتب توثيق سمنود بالغربية.

- مكتب توثيق الشهداء بالمحكمة بالمنوفية.

- مكتب توثيق دسوق بجوار مكتب البريد بكفر الشيخ.

- مكتب توثيق الثقافة بسوهاج.

- مكتب توثيق الكورنيش بمحافظة أسوان.

- مكتب توثيق أرض سلطان بالمنيا.

- مكتب توثيق التلفزيون بالأقصر.

فروع الشهر العقاري بالقاهرة والمحافظات.. فترة مسائية

- فرع توثيق العروبة مول بالغربية

- فرع توثيق الأقصر بشارع أحمد عرابي.

- فرع توثيق أسوان بسنترال أسوان الرئيسي على كورنيش النيل.

- فرع توثيق العجمي بجوار الوحدة الصحية للعجمي بالإسكندرية.

- فرع توثيق الرحاب بالقاهرة.

- فرع توثيق مدينة نصر ثان خلف الرقابة الإدارية بالقاهرة.

- فرع توثيق أبو كبير بالشرقية.

- فرع توثيق المنصورة بعمارات المحكمة بشارع الحرية بالدقهلية.

- فرع توثيق سيدي سالم بكفر الشيخ.

- فرع توثيق محكمة استئناف دمياط بمحافظة دمياط.

- فرع توثيق نادي الصيد بالجيزة.

فروع الشهر العقاري المتنقلة بالقاهرة والمحافظات

- سيارة توثيق أمام محكمة بنها بالقليوبية.

- سيارة توثيق أمام محكمة الأسرة بالمنصورة بالدقهلية.

- سيارة توثيق أمام جامعة سوهاج.

- سيارة توثيق أما محكمة الإسكندرية الابتدائية بالإسكندرية.

- سيارة توثيق أمام ديوان مصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس.