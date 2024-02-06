أسعار مراتب سرير الأطفال في الأسواق.. اختار المناسب ليك حسب احتياجك

مع اقتراب موعد زواج أحد الفتاة، تبدأ في شراء ما تحتاج إليه من جهاز العروسة حسب الاتفاق بينها وبين الشخص التي ستتزوج به، فيبدأ كلا منهم في شراء ما يرغبون به لفرش الشقة الخاصة بهم، ومن أبرز تلك الأشياء مراتب السرير، ويحرصون على اختيار المناسب لهم حسب احتياجاتهم، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة أسعار مراتب سرير الأطفال وسرير غرفة النوم في الأسواق.

أسعار مراتب سرير الأطفال إنجلندر

وتختلف أسعار مراتب سرير الأطفال لماركة إنجلندر حسب عدة أشياء، تتمثل في الآتي:

1- مرتبة ليدي سوست متصلة

يصل سعر المرتبة مقاس 100 سم إلى 3830 جنيها، فيما يصل سعر المرتبة 120سم إلى 4600 جنيها.

2- مرتبة إنجلندر كلاسيك

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 3270 جنيها، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 3920 جنيها.

3- مرتبة إنجلندر سيزونال

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 3540 جنيها، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 4250 جنيها.

4- مرتبة إنجلندر كارس

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 4220 جنيها، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 5060 جنيها.

5- مرتبة إنجلندر كارس بيلوتوب

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 4950 جنيها، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 5940 جنيها.

6- مرتبة سيزونال اكسترا

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 4280 جنيها، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 5130 جنيها.

7- مرتبة إنجلندر سوبر كلاسيك

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 3910 جنيهات، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 4690 جنيها.

مواصفات المرتبة إنجلندر

- مراتب إنجلندر سوست متصلة بارتفاع 25 سم وطبقة من الإسفنج عالي الكثافة.

- تحتوي على طبقة قطن عالي الجودة.

- بها قماش دبل نت عالي الجودة.

- تستخدم المرتبة من الوجهين وبها 4 مقابض لسهولة الحركة.

مرتبة سرير أطفال يانسن

وجاءت أسعار مراتب سرير الأطفال يانسن في الأسواق، كالتالي:

1- مرتبة يانسن بوكيت قطن 27

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 5290 جنيها، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 6340 جنيها.

2- مرتبة يانسن ألماني

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 3280 جنيها، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 3940 جنيها.

3- مرتبة يانسن كتراكت 27

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 3700 جنيه، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 4440 جنيها.

4- مرتبة يانسن إكسترا جولد

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 2950 جنيها، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 3530 جنيها.

5- مرتبة يانسن بلوماس

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 4120 جنيها، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 4950 جنيها.

6- مرتبة يانسن سويت دريمز

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 3110 جنيهات، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 3730 جنيها.

7- مرتبة يانسن كتاركت 3

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 4100 جنيه، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 4910 جنيها.

8- مرتبة بوكيت قطن 3

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 5810 جنيهات، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 6970 جنيها.

9- مرتبة يانسن سكاندي

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 5100 جنيه، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 6110 جنيهات.

10- مرتبة يانسن ماريوت

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 4410 جنيهات، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 5280 جنيها.

11- مرتبة يانسن روياليتي

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 8080 جنيها، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 9700 جنيه.

12- مرتبة يانسن ماريوت قطن 22

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 5140 جنيها، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 6160 جنيها.

13- مرتبة يانسن كتاركت بيلوتوب

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 4500 جنيه، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 5400 جنيه.

14- مرتبة يانسن جوري

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 8920 جنيها، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 10 آلاف و690 جنيها.

15- مرتبة يانسن بيديك

يصل سعر المرتبة مساحة 100سم إلى 10 آلاف و280 جنيها، فيما يصل سعر المرتبة مساحة 120 سم إلى 12 ألفا و330 جنيها.

أسعار مراتب سرير الأطفال من فوربد

أما بالنسبة لأسعار مراتب الأطفال من فوربد، فجاءت لتتمثل في الآتي:

1- مرتبة فوربد 120 موديل ريبوند

يصل سعر المرتبة بارتفاع 15 سم إلى 5010 جنيهات، فيما يصل سعر المرتبة بارتفاع 20 سم إلى 6470 جنيها، كما يصل سعرها بارتفاع 25 سم إلى 8190 جنيها.

2- مرتبة فوربد 120 موديل فيكس سايد: يصل سعر المرتبة بارتفاع 30 سم إلى 6630 جنيها.

3- مرتبة فوربد 120 موديل اليجانس: يصل سعر المرتبة بارتفاع 35 سم إلى 10 آلاف و665 جنيها.

4- مرتبة فوربد 120 موديل برايم: يصل سعر المرتبة بارتفاع 30 سم إلى 6950 جنيها.

5- مرتبة فوربد 120 موديل اوميجا: يصل سعر المرتبة بارتفاع 23 سم إلى 3790 جنيها.

6- مرتبة فوربد 120 موديل جراند: يصل سعر المرتبة بارتفاع 31 سم إلى 5010 جنيهات.

7- مرتبة فوربد 120موديل كلاس: يصل سعر المرتبة بارتفاع 27 سم بسعر 6010 جنيهات.

8- مرتبة فوربد موديل ديلوكس 120: يصل سعر المرتبة بارتفاع 25 سم إلى 4410 جنيهات.

9- أسعار مراتب فوربد 120 موديل باونتي: يصل سعر المرتبة مقاس 120 بارتفاع 33 سم إلى 8910 جنيهات.