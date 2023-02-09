استقرار أسعار المراتب الجاهزة في الأسواق.. و«الغرف»: تبدأ من 1560 جنيها

يقبل المواطنون على شراء المراتب الجاهزة، ويتابعون أسعارها جيدًا بل وينتظرون العروض المقدمة طول العام وخاصة المقبلين على الزواج في ظل تراجع شراء المراتب القطنية.

المراتب الجاهزة بديلة للقطنية

وفي جولة لـ«الوطن»، بمنطقة المهندسين قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن الأسعار تختلف من حيث الأنواع والأحجام الخاصة بالمراتب الحديثة، وفقًا لما يحتاجه المواطن في منزله.

وقال مجدي جاد الله، مدير مبيعات إحدى شركات المفروشات، إن المواطنين الآن يبحثون عن المراتب الجاهزة في الأسواق، حيث إن عدد المواطنين الذين يفضلون المراتب القطنية قل كثيرا منذ عدة سنوات، مع ظهور المراتب الحديثة التي تتمتع باختلاف أنواعها وأسعارها في الأسواق التي تتحدد حسب حجمها.

وأوضح «جاد الله» أن هناك إقبالا من المواطنين على شراء المراتب طوال العام، حيث إنها تتمتع بميزة عدم إتلافها بسهولة مقارنة بالمراتب القطنية التي بعد عدة سنوات قد تتلف نهائيا، بالإضافة إلى توفير المراتب الطبية التي يبحث عنها المواطن باستمرار وتراوح أسعارها بين 2,640 جنيه مقاس 120 و 3,960 جنيه مقاس 180 بينما تبدأ أسعار المراتب الجاهزة الأخرى من مقاس 100 إلى 180 من 1560 جنيها إلى 6,000 جنيه.

أسعار المراتب الجاهزة

ومن جانبه، قال محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة التابعة للغرف التجارية في تصريح لـ «الوطن»، إن هناك العديد من الأنواع والمقاسات الخاصة بالمراتب الجاهزة، حيث تتحدد الأسعار حسب ما يطلبه المواطن، وقد تبدأ أسعار المرتبة مساحة 5 سم في عرض 80 في طول 180 من 200 جنيه إلى أعلى، مضيفاً أن هناك استقرارا في الأسعار.