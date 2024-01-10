«العصف الذهني وشخصية عالم» برامج جديدة لرواد مكتبة مصر العامة ببنها

أعلنت مكتبة مصر العامة إطلاق برامج جديدة ضمن أنشطة الجامعة خلال إجازة نصف العام للمترددين وأعضاء المكتبة حول العصف الذهني العلمي وشخصية عالم، في إطار جهود المكتبة في إعداد خطة أنشطة لاستقبال الرواد من مختلف الأعمار، خلال إجازة نصف العام حيث حددت المكتبة طرق التقدم للبرامج ومحاور التدريب.

دورة العصف الذهني العلمي

أوضحت نهلة مسلم مدير عام مكتبة مصر العامة لـ«الوطن» أن المكتبة أعلنت فتح باب التقدم لدورة تدريبية في العصف الذهني العلمي التي تتناول عدة محاور، هي الثقة بالنفس وقوة الاعتقاد والعصف الذهني وتطبيقات علمية وقانون التركيز والتدقيق، مشيرة إلى أن الدورة تستهدف الفئة العمرية من 15سنة إلى 40 سنة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من 9 صباحا إلى الـ10والنصف صباحا بقيمة اشتراك 100 جنيه.

أضافت مدير مكتبة مصر العامة، أن نظام الحجز متاح جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت، حيث يتم تسديد الرسوم خلال الفترة الصباحية من 9 صباحًا حتى 1 ونصف ظهرًا بمقر المكتبة بنها الجديدة، حي الفلل آخر كورنيش النيل، شارع رقم 8 نجيب محفوظ.

برنامج شخصية عالم

أشارت مدير عام مكتبة مصر العامة ببنها، إلى أن النشاط الثاني الجديد بالمكتبة خلال إجازة نصف العام هو برنامج شخصية عالم الذي يتناول عدة محاور هي من هو العالم؟ ‎كيفية التفكير العلمي؟ و‎قانون التركيز ‎قانون التدقيق وكيف أصبح عالما؟ و‎التفكير المتكامل للعالم؟، ويستهدف البرنامج الفئة العمرية من 8 سنوات إلى 15سنة، وأن مدة الكورس أسبوعان أيام الأحد والثلاثاء والخميس ‎من 10 ونصف صباحا إلى الـ12 ظهراً، بقيمة اشتراك 100 جنيه، ويمكن الحجز جميع أيام الأسبوع ‎ما عدا الجمعة والسبت.

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