انطلاق فعاليات حملة تنمية الأسرة المصرية بمكتبة مصر العامة في بنها (صور)

استضافت مكتبة مصر العامة في مدينة بنها، نهلة مسلم، مدير عام المكتبة، اليوم الأربعاء، أولى فعاليات حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار «أسرتك ثروتك»، في إطار التوعية بتنمية الأسرة المصرية، وبهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وضبط النمو السكاني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

مكتب المبادرات الشبابية

وأقيمت الفعاليات بالتعاون بين مكتب المبادرات الشبابية بديوان عام محافظة القليوبية ومجمع إعلام بنها، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى في مكتبة مصر العامة، وبحضور 250 فردا من قيادات وأعضاء المديريات ومجالس المدن والتربية والتعليم والري والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني، وأدار اللقاء أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية و التنمية.

وأوضح الدكتور محمود عرابي، خبير علم الاجتماع خلال الفاعليات، أهمية الأسرة ودور المرأة المصرية في بناء المجتمع، والطرح الديني في قضايا حقوق الإنسان في القران والسنة، مشيرا إلى اهتمام المواثيق الدولية بحقوق الإنسان وكذلك التشريعات المحلية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشارت الدكتورة نجلاء الفرماوي مدير حقوق الإنسان والمبادرات الشبابيّة بمحافظة القليوبية إلي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تشمل 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

مشروع حياة كريمة

وأشارت إلى مشروع حياة كريمة داخل محافظة القليوبية ومشروعات المجمعات الخدمية والزراعية بقرى شبين القناطر، والتي استهدفتها المبادرة الرئاسية، من إنشاء مجمعات خدمية ومجمعات زراعية بقرى شبين القناطر، ومكاتب التموين، والشؤون الاجتماعية، والسجل المدنو، والبريد، والشهر العقاري، وتشغيل تلك الخدمات طبقًا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي، وجهود الدولة في تبطين الترع ومشاريع الري.