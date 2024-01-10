أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في محافظة مطروح والساحل الشمالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في محافظة مطروح، وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين الراغبين في الزواج، من إجراء الكشوفات الطبية، واستخراج نتيجة الكشف الرسمية لهم.

مراكز مبادرة فحص المقبلين على الزواج في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة في مطروح، لـ«الوطن»، إن أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في محافظة مطروح منتشرة في المراكز والمدن من مدينة الحمام شرقا حتي مدينة السلوم غربا وسيوة جنوباً، وهي كالتالي:

- مستشفى الحمام المركزي.

- إدارة العلمين الصحية.

- المركز الطبي الحضري بسيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي.

- مستشفى الضبعة المركزي.

- مستشفى رأس الحكمة المركزى.

- مستشفى مطروح العام.

- مستشفى النجيلة المركزي.

- الإدارة الصحية بمركز ومدينة سيدي براني.

- الإدارة الصحية بمركز ومدينة السلوم.

- مستشفى سيوة المركزي.

خدمات المقبلين على الزواج

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الراغبين عليهم التقدم للحصول على خدمة مبادرة الكشف علي المقبلين على الزواج، من خلال المستشفيات والمراكز والإدارات الصحية، وسداد الرسوم الخاصة بها وتحديد موعد الكشف الطبي على المقبلين على الزواج يعقوبها تلقي الخدمة وانتظار استلام شهادة طبية بنتيجة الفحص الطبي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مديرية الصحة تقدم خدمات صحية متنوعة لجميع فئات المجتمع منها كشف المقبلين على الزواج، وانتشار الأماكن التي يتلقي خلالها المواطن الخدمة في جميع أنحاء المحافظة.