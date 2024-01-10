«طوارئ القناة» تحذر من سقوط أمطار على المحافظات غدا.. الصغرى تصل 9 درجات

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء من سقوط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة في مدن القناة، بالتزامن مع منخفض جوي يضرب عدة محافظات مصرية خاصة المناطق الساحلية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن غدا يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على محافظات القناة، أما ليلا فتكون الأجواء شديدة البرودة، لتسجل درجات الحرارة المتوقعة العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 9 درجات.

أمطار متوسطة الشدة

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية، إنه من المتوقع سقوط أمطار ️خفيفة إلى متوسطة الشدة على محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء، مع نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة، مما يُزيد الإحساس ببرودة الطقس.

تحذيرات للمواطنين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين من الطقس البارد والأمطار مطالبة بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة لانخفاض درجات الحرارة، إلى جانب ضرورة الحذر خلال الحركة بالسيارات علي الطرق السريعة والصحراوية.

وتتعرض طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية العريش، والإسماعيلية بورسعيد، إلى سقوط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما طالبت الشبكة الحذر والحيطة وعدم زيادة السرعات عن 60 كيلو في الساعة لعدم وقوع أي حوادث مرورية.