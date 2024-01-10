الأرصاد: أمطار تضرب الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح وتمتد إلى 13 محافظة

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة، وأحيانًا متوسطة على بعض المناطق، الأن على كلا من محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح، وتمتد مع تقدم ساعات النهار إلى 12 من المحافظات الساحلية والداخلية ولكن بكميات أمطار متفاوتة.

محافظات تشهد سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة

وأضافت «الأرصاد»، في تقرير صادر عنها، أنَّه خلال الساعات المقبلة ستصل السحب الممطرة على كلا من محافظات «الشرقية - دمياط - القليوبية- الغربية- المنوفية - الدقهلية - البحيرة - بورسعيد - السويس - القاهرة الكبرى - شمال وجنوب سيناء - جبال البحر الأحمر»، كما يستمر الطقس الغائم نسبيًا على جميع محافظات شمال الدلتا وجنوب الوجه البحري مع استمرار تكاثر السحب الممطرة.

درجات الحرارة الخميس11-1-2024

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 06 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 12-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 06 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10 درجة مئوية.