انطلاق تدريبات الترقي لمُعلمي منطقة كفر الشيخ الأزهرية

بدأت منطقة كفر الشيخ الأزهرية في تنفيذ دورات تدريب الترقي لمُعلمي معاهد المنطقة المستهدفين للترقية من أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك لمن أتم المدة البينية خمس سنوات حتى 31 ديسمبر 2022، وذلك خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، وتُعقد الدورات بمقار أربع قاعات تدريبية، ثلاث منها بمعهد محمد رجب الابتدائي، وقاعة واحدة بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور لديوان عام المنطقة.

مدة البرنامج التدريبي ثلاثة أيام

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ مدة البرنامج التدريبي ثلاثة أيام، ويُمكن لمُعلمي الأزهر الشريف بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية معرفة مقر التدريب وميعاده ومدته من خلال الاستعلام إلكترونيًّا عن طريق البوابة الإلكترونية برقم الكود الخاص بكل مُعلم، أو عن طريق متابعة رسائل sms المرسلة للمُعلمين علي هواتفهم الشخصية، مشيراً إلى أنّه قد التقى سابقًا بمسؤولي كادر المُعلم، ووجّه بضرورة تيسير إجراءات المُعلمين المتقدمين للترقي وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

50 نقطة إجمالي تقييم المتدربين

ويكون تقييم المتدربين بإجمالي 50 نقطة توزع بمعدل 2 نقطة لكل يوم حضور، 4 نقاط للمشاركة اليومية مع المدرب، حيث يتسلم المدرب كشف التقييم صباحًا ويسترد منه في نهاية اليوم التدريبي، إضافة إلى 32 نقطة للاختبار البعدي.