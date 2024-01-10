القضاء الإداري يحيل الطعن على شروط الترشح لانتخابات المهندسين للمفوضين

قال المهندس هاني شوقي صاحب دعوى الطعن على شروط الترشح في انتخابات نقابة المهندسين، إن محكمة القضاء الإداري، قررت اليوم إحالة الطعن الذي قدمه ضد اللجنة المشرفة على الانتخابات ونقيب المهندسين بصفته، إلى هيئة المفوضين، ويطالب في الطعن بإلغاء شرطي تقديم الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.

انتخابات نقابة المهندسين

أوضح «شوقي» لـ«الوطن» إن المحكمة قضت بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإحالة الطعن للمفوضين لإعداد مذكرة بالموضوع، لافتا إلى أنه سيتقدم بطعن غدا أمام المحكمة الإدارية العليا للفصل في الشق المستعجل من الدعوى الذي يطالب بإلغاء هذين الشرطين «الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات» لأنهما «مخالفان للقانون» بحسب تعبيره.

وواصل: «معنى قرار محكمة القضاء الإداري اليوم استمرار الشروط التي وضعتها اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين 2024 حتى تحسم محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم، وسأتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا غدا لذات الموضوع في الشق العاجل، علما بأني أول مرشح قدم أوراقه ومن ضمنها فيش جنائي وتحليل المخدرات»، موضحا أنه أقام دعوى الطعن لأن هذين الشرطين لم ينص عليهما القانون، بحسب تعبيره.

شروط الترشح لانتخابات المهندسين

وطالب المهندس هاني شوقي، مقدم الطعن، بإلغاء قرار مجلس النقابة بإلزام الراغبين للترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عام 2024 لنقابة المهندسين المصرية والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 23/2/2024 بطلب تقديم فيش جنائي وكشف طبي تحليل مخدرات وما يترتب على ذلك من آثار.