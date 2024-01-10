«المهندسين» تواصل تلقي طلبات المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لليوم الثالث

تواصل النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، لليوم الثالث على التوالي.

وتباشر اللجنة العليا للانتخابات متابعة تلقي طلبات وأوراق المرشحين من الساعة 10 صباحا وحتى الـ6 مساء طوال أيام الأسبوع.

وخلال نهاية اليوم الثاني بلغ إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية عدد 308 مرشحًا، إذ تقدم 124 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و 184 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

انتخابات التجديد النصفي

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.