فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي لـ«المهندسين» بمطروح

أعلن المهندس خالد عبد الله عيسى، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة مطروح، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بمطروح، والاهتمام بضرورة انتظام سير عملية الإجراءات الإدارية، وتذليل أي عقبات أمام المهندسين المرشحين.

مواعيد تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة المهندسين

وقال رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة مطروح، إنّ اليوم شهد تلقي طلبات الترشح في انتخابات نقابة المهندسين، التي تستمر حتى الثلاثاء 23 يناير 2024، على أنّ تُعقد الانتخابات في فبراير المقبل، على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

وأضاف المهندس محمد الرياش، رئيس لجنة الانتخابات في نقابة المهندسين بمطروح، أنّ الترشح على مجالس الشعب الهندسية، سيشمل كل من تخصصات «الهندسة المدنية، والمعمارية، والكهربائية، والميكانيكية، والتعدين والبترول، والكيميائية والنووية، والغزل والنسيج والمنسوجات».

شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي

وأشار إلى أنّ شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، تشمل التالي:

- يجب أنّ يكون المرشح مسددًا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية.

- تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات عبر تحليل بأحد المستشفيات الحكومية موجهًا لنقابة المهندسين المصرية.

موعد فتح باب الطعون في انتخابات المهندسين

وأوضح أنه سيُفتح باب تلقي التنازلات والطعون، يومي الأحد والاثنين 28 و29 يناير، ويتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.