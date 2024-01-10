القضاء الإداري يصدر حكمه في شروط الترشح لانتخابات المهندسين اليوم

ينتظر جموع المهندسين، اليوم، صدور حكم محكمة القضاء الإداري على الطعن المقدم من أحد المهندسين، ضد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، للمطالبة بإلغاء شرطي الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات، من شروط الترشح، وذلك على خلفية اعتراض عدد من أعضاء الجمعية العمومية على هذين الشرطين لعدم نص القانون عليهما.

نقابة المهندسين

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حددت جلسة اليوم الأربعاء 10 يناير للحكم في الطعن المقدم من المهندس هاني شوقي زكي سيد العتال ضد نقيب المهندسين طارق النبراوي، بصفته واللجنة المشرفة على الانتخابات، لإلغاء شرطي تقديم الصحيفة الجنائية وتحليل المخدرات من شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وأوضح النبراوي، أن عدد من أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بطلب له لإلغاء هذين الشرطين، فقام النقيب بطرح هذا المقترح على جلسة مجلس النقابة الأخيرة لكن أغلب أعضاء المجلس رفضوا الاقتراح، وابقوا على شروط اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ولفت نقيب المهندسين، إلى أنه كان ضمن المعترضين على هذه الشروط وبعد رفض المجلس مقترح إلغائها، تقدم أحد المهندسين بالطعن عليها أمام القضاء الإداري، وأكد النبراوي أنه سيتم تنفيذ الحكم القضائي أيا كان، وأن هذا الحكم من شأنه تحصين العملية الانتخابية من أي بطلان بعد ذلك بحسب تعبيره.

انتخابات نقابة المهندسين 2024

وفي سياق متصل، تم فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، الاثنين 8 يناير، مع استمرار تلقي طلبات الترشح بالنقابة العامة والنقابات الفرعية حتى يوم 23 يناير الجاري، على أن يتم تلقي الطعون والتنازلات يومي 28 و 29 يناير.