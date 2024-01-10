الأعلى عائد في مصر.. تفاصيل حساب التوفير الجديد من البنك العربي الإفريقي

يقدم البنك العربي الإفريقي العديد من الأوعية والشهادات الادخارية ذات العائد المميز بالعملة المحلية، وكشف البنك عن أحدث حسابات التوفير بعائد يصل إلى 20%، وتتميز حسابات التوفير عن الشهادات الادخارية في إمكانية سحب وإيداع الأموال في أي وقت.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل حساب التوفير الجديد من البنك العربي الإفريقي تحت مسمى golden saving plus، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لفتح الحساب.

أعلى حساب توفير في مصر

- الحد الأدنى لفتح حساب التوفير جولدن بلس هو 50 ألف جنيه دون مصاريف فتح حساب و المصاريف الدورية 15 جنيا شهريا.

- يمكن صرف العائد شهريا، ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي.

- يتم احتساب الفائدة على أقل رصيد في خلال الشهر من يوم 1 إلى آخر يوم في الشهر.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد مبلغ 50 ألف جنيه، ويتم احتساب العائد كالآتي:

- دورية العائد الشهري 18%

- دورية العائد الربع السنوي 18.5%

- دورية العائد النصف سنوي 19 %

- دورية العائد السنوي 20%

المستندات الأساسية المطلوبة لفتح الحساب

- البطاقة الشخصية سارية أو جواز السفر سارٍ.

- بيان الدخل

- إيصال مرافق: فاتورة خدمات غاز أو كهرباء أو مياه حديث لم يتخطى 3 أشهر.

- وفي حالة وجود حساب توفير لدى العميل يجب على العميل التوجه إلى الفرع لطلب فتح حساب «جولدن بلس».