حبس موظفة اختلست 90 ألف جنيه من حسابات عملاء التوفير في إمبابة

قررت جهات التحقيق حبس موظفة بالبريد لأختلاسها 90 ألف جنيه من حسابات عملاء التوفير بإمبابة 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليه تهمة النصب والاحتيال، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة لوصول إخطار لمباحث إمبابة من شرطة البريد حيال إحدى الموظفات 50 سنة بإختلاس مبلغ مالي من حسابات عملاء التوفير.

بالفحص وجمع المعلومات تبين أنها قامت بسداد ألف جنيه، وعجزت عن سداد بقية المبلغ المختلس.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

العقوبة المتوقعة للمتهمة

قال المحامي أيمن محفوظ حول عقوبة النصب والاحتيال، إنّه وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتي