منتخب الناشئات لكرة القدم يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة الكاميرون الجمعة

أدى منتخب مصر لناشئات كرة القدم اليوم، باستاد الإسكندرية، التدريبات النهائية تحت قيادة فنية للمدير الفني محمد كمال، استعداد لمواجهة منتخب ناشئات الكاميرون بعد غد الجمعة، وهى المباراة الأخيرة لمنتخبنا الوطني في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، إذ الفريق الفوز في مبارياته السابقة بالتصفيات.

تحقيق نتيجة طيبة

قالت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومسؤول ملف الكرة النسائية، لـ«الوطن»، ‏إن اللاعبات لديهن إصرارا وعزيمة على استمرار مسيرة الانتصارات، ولديهن روح معنوية عالية للوصول لنهائيات كأس العالم، ‏ويعدن بتحقيق نتيجة ومركز متقدم حال وصولهن إلى نهائيات كأس العالم.

وحرص الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتورة دينا الرفاعي مسؤول ملف الكرة النسائية، على متابعة المران من مقصورة استاد الإسكندرية، لدعمهن وبث روح الحماس، استعدادا لمباراتهن الأخيرة مع الكاميرون، الجمعة.

قائمة المنتخب

ودخل منتخب الناشئات معسكر مغلق بالإسكندرية، واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم: عزة الفولي، حبيبة عماد، نورا خالد، تانيا سويلم، لارا ماجد، فاطمة مصطفى، رودينا عبد الرسول، جيدا المستكاوي، جوى عماد، هنا سليمان، نادين رمضان، مايا إيهاب، حبيبة عصام، دانا كريم، ليلى زاهر، منة منصور، حبيبة عمر، ندا خالد، نور عبد الواحد، مي مجدي، حلا مصطفى، نورهان عاشور، كاميليا شحاتة، فرح هشام، حبيبة بكاتشي، نور نهاد.