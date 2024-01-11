نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية لمدة 6 أيام.. أمطار وبرودة شديدة

تضرب نوة الفيضة الكبرى مدينة الإسكندرية، في الوقت الراهن، على أنّ تستمر لمدة 6 أيام، وفقًا لجدول هيئة ميناء الإسكندرية، المختص بمواعيد النوات بشكل سنوي، وهو الجدول الذي ابتكره صيادو الإسكندرية، وجرى التعامل به لمعرفة الأجواء الممطرة والاضطرابات البحرية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل نوة الفيضة الكبرى التي تضرب الإسكندرية، بحسب توقعات غرفة عمليات محافظة الإسكندرية من حيث ظواهرها المختلفة.

نوة الفيضة الكبرى يصاحبها أمطار غزيرة

تتميز نوة الفيضة الكبرى، بكونها شديدة الأمطار، وبحسب جدول غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإن أيام تلك النوة تشهد توقعات سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، وهي كالتالي:

- من الخميس إلى الأحد، أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 60%.

- يوم الاثنين، يبدأ الهدوء النسبي بأمطار تصل إلى 30% فقط.

طوفان نوة الفيضة الكبرى

ولعل أبرز سمات نوة الفيضة الكبرى، هو ارتفاع الأمواج، فهي اتخذت اسمها من هذا الأمر، إذ إنّ البحر يفيض بشكل كبير بسبب ارتفاع الأمواج التي قد تصل إلى 5 أمتار في ذروتها، وهو ما يلقبه أبناء الإسكندرية باسم «طوفان نوة الفيضة الكبرى».

برودة نوة الفيضة الكبرى

وتتمثل آخر ظواهر نوة الفيضة الكبرى، في البرودة الشديدة، إذ تسجل درجات حرارة انخفاضًا خلال أيامها، أقلها يوم الأحد، لتصل إلى 9 درجات ليلًا، علاوة على ذلك، يصاحبها رياح شديدة تزيد من الإحساس بالبرودة، إذ تصل سرعتها إلى 70 كيلومترًا في الساعة.