محلل سياسي فلسطيني: قمة العقبة استكمال لجهود مصر والأردن تجاه غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، إن القمة الثلاثية التي تعقد في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبد الله الثاني من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تأتي في سياق التشاور وتواصل الجهود العربية حول الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية في ظل معاناة سكان قطاع غزة أو حتى بأراضي الضفة الغربية التي هي تشهد حالة من الانفجار نتيجة اقتحامات واعتداءات الاحتلال بشكل يومي.

وأشار «الحرازين» في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن هذه القمة تأتي في حالة من الحراك السياسي الدبلوماسي الذي يجري بالمنطقة وخاصة معه زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الذي يحاول ان يأتي برؤية تتعلق بطبيعة الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية.

الحرازين: مصر والأردن لهما دور كبير وثقل سياسيا في المنطقة

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، أن مصر والأردن لهما دورا كبيرا وثقلا سياسيا في المنطقة ولدى دول العالم باعتبارهما الدولتان المجاورتان لفلسطين ولهم دور كبير على صعيد المواقف السياسية والمواقف الوطنية تاريخيا لهم، مشيرا إلى هذه القمة تأتي في سياق البرامج أو المحور الأردني الفلسطيني المصري المتواصل والذي ينعقد بشكل دوري إذ أن هذه القمة تعد القمة الخامسة بعد انعقاد 4 قمم لتنشيط المواقف في كافة القضايا.

وأكد أن أهم النقاط الأساسية التي تناقشها القمة الثلاثية وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل متدفق وبشكل سريع، بالإضافة إلى رفض فكرة التهجير القسري بشكل كامل وبشكل لا لبس فيه من قبل القادة الثلاث، بالإضافة الى ضرورة لجم حكومة الاحتلال عن ما تقوم به من ممارسات في الضفة الغربية وخفض حالة التوتر والتصعيد القائمة في أراضي الضفة الغربية.