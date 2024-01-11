محافظ مطروح: توطين منتجات التين والعنب بالتعاون مع «الزراعة» و«التضامن»

نفذ مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء بمحافظة مطروح، خطة لتوطين المنتجات الزراعية التي تتميز بها المحافظة، ومنها التين الصحراوي البرشومي الذي ينتشر في مراكز ومدن وقرى مطروح من حدود الإسكندرية وبرج العرب شرقًا وحتى مدينة السلوم غربًا، وكذلك العنب الأسود الصحراوي.

توطين فاكهة التين والعنب الصحراوي

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه جرى اتخاذ عدة إجراءات لتوطين فاكهة التين والعنب الصحراوي: «نجحنا في اعتماد المؤشر الجغرافي لمنتجات العنب، الذي يزرع في مركز ومدينة سيدي براني، والتين وزيت الزيتون في مطروح، وتسجيلها كمنتجات خاصة بمطروح، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين».

وتابع أنّ منتجات العنب والتين وزيت الزيتون، من أهم المنتجات الزراعية التي تنتجها مطروح منذ عشرات السنوات، ويقبل عليها التجار من جميع المحافظات لشرائها في مواسمها، كما تنتشر في الأسواق داخل وخارج محافظة مطروح، مما يساهم في تنميتها: «نسعى إلى تصديرها للخارج، وجرى بالفعل تصدير زيت الزيتون لبعض الدول الخارجية، ونسعى إلى المزيد من المنتجات مما يساهم في رفع المستوى الاقتصادي للمحافظة التي تشتهر بالزراعة الصحراوية».

دعم المزارعين بشتلات

وأوضح المهندس محمود الأمير، رئيس مركز التنمية المستدامة ببحوث الصحراء في مطروح، لـ«الوطن»، أنّ منتجات التين الصحراوي وعنب براني وزيت الزيتون في مطروح، من أهم المنتجات الزراعية التي يجري الاهتمام بها من خلال المركز، ويتم دعم المزارعين بشتلات وتقديم الدعم الفني لهم، من خلال مراكز الدعم الفني المنتشرة في مناطق الضبعة ورأس الحكمة وحتى السلوم غربًا، وعمل أبحاث عليها ومكافحة الآفات بهدف إنتاج أفضل الأصناف من جميع المزارع المنتشرة في قرى ونجوع محافظة مطروح.