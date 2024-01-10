بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية في كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، القرارين رقمي (66) و(67) بتاريخ 10 يناير 2024، بإجراء حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء المراكز والمدن بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لصالح العمل ولضخ دماء جديدة في المراكز ومدن المحافظة، وشملت الحركة نقل عدد من رؤساء المراكز والمدن بمراكز بيلا، وفوه، وكفر الشيخ، ودسوق، والرياض، وتكليف رئيس مدينة جديد لمدينة مسير.

أسماء المكلفين

وتضمن قرارا المحافظ، نقل اللواء حسن محمد صفوت موافي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، واللواء علاء محمد علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، وجمال صلاح الدين ساطور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، ونقل أحمد علي حنفي عيسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

كما قرّر محافظ كفر الشيخ في حركة تنقلات رؤساء المراكز والمدن، تكليف وائل فرج السيد مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، وكذلك تكليف محمد صلاح عبد الجليل، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة مسير، وجاءت المادة الثانية في قراري المحافظ أنّه بصدور ذلك القرار يلغي كل ما يُخالفه من قرارات.

الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري

يأتى ذلك في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري، وسرعة إنجاز المهام داخل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بما يُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.