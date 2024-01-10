تحرير 312 محضرا في حملة تموينية مكبرة بسوهاج 

قال محمد حسين، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، مساء اليوم الأربعاء، إنه جرى تحرير 312 محضرا تموينيا في حملات على مدن سوهاج.

وأضاف وكيل مديرية تموين سوهاج، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحلات والمخابز والأسواق والهيبرات، من مركز البلينا في ناحية الجنوب إلى ناحية مركز طما شمال المحافظة بسوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ما أسفر عن تحرير 312 محضرا تموينيا خلال ثلاثة أيام.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاء تنفيذ الحملة التموينية تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووكيل وزارة التموين المهندس محمد إبراهيم، الذي وجه باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى من قبل الأهالي.

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال ثلاثة أيام، ما بين عدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل سلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.