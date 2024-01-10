تموين سوهاج: تحرير 230 محضرا في حملات مكبرة على الأسواق

قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، إنه تم تحرير 230 محضرا تموينيا في مدن ومراكز سوهاج.

تحرير 230 محضرا تموينيا

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنه جرى شن حملات تموينية على المحلات والهيبرات، والأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 230 محضرا تموينيا خلال 48 ساعة.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاء تنفيذ الحملة التموينية تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى الأهالي.

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال 48 ساعة، ما بين عدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل سلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وحررت المحاضر اللازمة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.