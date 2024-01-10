افتتاح المعرض الخيري الثالث للملابس لطلاب جامعة المنوفية

افتتح الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، المعرض الخيري السنوي الثالث للملابس الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتشارك به جميع الكليات.

توفير احتياجات الطلاب من الملابس دون مقابل مادي

وقال الدكتور أحمد القاصد، إن تنظيم هذا المعرض السنوي يأتي في إطار الرعاية الاجتماعية للطلاب ويهدف إلى توفير احتياجاتهم من الملابس دون مقابل مادي، وذلك ضمن خطة الجامعة وأنشطة رعاية الشباب وإدارة التكافل الاجتماعى لتخفيف العبء عن الطلاب وأسرهم وتقديم مختلف المتطلبات التى يحتاجها الطلاب.

تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور

وأشاد «القاصد»، في بيان، بروح التكافل وجهود المتبرعين وفاعلي الخير في تنظيم المعارض الخيرية التي تهدف إلى تقليل العبء عن كاهل أولياء الأمور وتوفير منتجات جيدة ومناسبة تليق بصورة الطالب والطالبة الجامعية، كما وجه رئيس الجامعة بضرورة تكرار هذه المعارض الناجحة لتوسيع دائرة الاستفادة للطلاب الأكثر استحقاقاً.

وأشرف على المعرض الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وسمر الشباسي مدير إدارة التكافل الإجتماعي، ولمياء عبدالرحمن أمين كلية الحاسبات، ونسرين عبد الهادي مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.