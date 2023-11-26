«أزهرية السويس» تنظم المعرض الخيري السنوي للملابس

نظمت منطقة السويس الأزهرية، المعرض السنوي للملابس برعاية الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية وبإشراف مدير عام العلوم الثقافية.

إقامة معرض خيري للملابس بديوان منطقة السويس الأزهرية

أقامت منطقة السويس الأزهرية، المعرض الخيري للملابس بقاعة بيت الشباب بديوان عام المنطقة، برعاية الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وبإشراف آيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، و محمد الحسيني، مدير رعاية الطلاب، ومجلس آباء منطقة السويس، بقيادة إبراهيم محمد، نائب رئيس مجلس الآباء.

المعرض السنوي الخيري للملابس يقام للتعاون والتكافل المجتمعي

وأعلنت منطقة السويس الأزهرية أن المعرض الخيري للملابس يقام سنويا، في إطار التعاون والتكافل المجتمعي الذي يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف، وافتتحه الدكتور مؤمن الهواري، بحضور الشيخ خالد أبو العلا، مدير الإدارة التعليمية، والشيخ أحمد الخزرجي، مدير التعليم الثانوي، إذ تفقد رئيس المنطقة الملابس التي يتم توزيعها على الطلاب الغير قادرين بمعاهد منطقة السويس الأزهرية، كما تضمن المعرض فقرات متنوعة ترفيهية وتثقيفية للطلاب.

وتوجه الدكتور مؤمن الهواري بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين والمشاركين في هذا المعرض، لإحياء سنن الدين الإسلامي في التكافل الاجتماعي.