صحفي سوداني: الصراع بالخرطوم يهدد الأمن والسلم الدوليين وينذر بمخاطر أمنية في الإقليم

قال عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، إن الأزمة الإنسانية في السودان وصلت لدرجة لا يمكن لأحد تصورها حتى ما تذيعه المنظمات الدولية من أرقام وما ينقله الإعلام العربي والأجنبي، أقل كثيرا من الحقيقة الموجودة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الشعب السوداني لا يعاني فقط من نقص الدواء والغذاء والمياه والكهرباء بل إنه أيضا لا يجد أي ملاذ آمن لكي يهرب من القتال وربما للحصول على رعاية طبية.

لا يوجد مكان آمن بالسودان

وأضاف «ميرغني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «DMC»، أنه لا يوجد مكان واحد يستطيع المواطنين اللجوء إليه والشعور بالاطمئنان به، وذلك في ظل الغياب الكامل لفرص الحل السليمي، وكانت هناك آمال على المبادرات التي أقيمت خلال الفترة الماضية، ولكنها اختفت تماما من على الساحة وأصبح لا يوجد إلا مزيد من الاحتراق والدمار والكوارث الإنسانية التي يعانيها المواطن السوداني وحده.

خطورة استمرار الصراع الدائر في السوادن

وتابع: «استمرار الصراع الراهن بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعني كارثة مرتقبة وانهيار تام للدولة السودانية»، مشيرا إلى أن صراع السوادن يهدد الأمن والسلم الدوليين وينذر بمخاطر أمنية في الإقليم.