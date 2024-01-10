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«الهلال الأحمر»: المساعدات التي دخلت من مصر إلى غزة تزيد 3 أضعاف عن الدول الأخرى

كتب:

مريم جاد
10:44 م | الأربعاء 10 يناير 2024
الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء

الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، إنه منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم أي ما يقارب من الـ100 يوم، وينسق الهلال الأحمر المصري نظيره الفلسطيني ووزارة الصحة بدور كبير لإيصال المساعدات الإنساينة إلى قطاع غزة بكل الطرق.

مساعدات مصر إلى غزة

وأضاف «زايد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساءdmc» المذاع عبر شاشة قنوات«dmc»، أن المساعدات التي تدخل من مصر تزيد بثلاثة أضعاف عن الدول الأخرى، وتستقبل يوميًا المصابين عبر رفح من خلال الهلال الحمر المصري والدعم النفسي لهم ونهاية بتوصيلهم بالمستشفيات بالعريش أو التنسيق من خلال عبورهم إلى الدول الصديقة من خلال المطار، لافتًا إلى أنه منذ بداية الأحداث وأشقائنا يتلقون رعاية فائقة متمثلة في تقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والمستلزمات كلها.

وتابع: «قال أحد المرضى: لقد أنسوني شباب الهلال الأحمر ما كنت آتي من أجله فرأيت منهم ما لم أره بقطاع غزة، فالشباب يتسابقون بتقديم الخدمات كافة من أجل إرضاء الجرحى».

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بقلم مريم جاد